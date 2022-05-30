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Политика

Начальником патентного управления РК назначена Ли Ин Силь

Write: 2022-05-30 14:56:58Update: 2022-05-30 16:14:07

Президент РК Юн Сок Ёль назначил патентного адвоката Ли Ин Силь начальником патентного управления РК. В последнее время она возглавляла Корейскую ассоциацию женщин-изобретателей. Как сообщили в администрации президента РК, Ли Ин Силь проработала в сфере интеллектуальной собственности более 30 лет. Она является «подходящим человеком, чтобы возглавить ведомство интеллектуальной собственности и внести значительный вклад в превращение РК в страну интеллектуальной собственности»,- говорится в сообщении администрации президента. На прошлой неделе глава государства назначил женщин на должности  министра образования, министра здравоохранения и социального обеспечения, а также начальника управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств. 
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