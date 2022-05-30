Политика Начальником патентного управления РК назначена Ли Ин Силь

Президент РК Юн Сок Ёль назначил патентного адвоката Ли Ин Силь начальником патентного управления РК. В последнее время она возглавляла Корейскую ассоциацию женщин-изобретателей. Как сообщили в администрации президента РК, Ли Ин Силь проработала в сфере интеллектуальной собственности более 30 лет. Она является «подходящим человеком, чтобы возглавить ведомство интеллектуальной собственности и внести значительный вклад в превращение РК в страну интеллектуальной собственности»,- говорится в сообщении администрации президента. На прошлой неделе глава государства назначил женщин на должности министра образования, министра здравоохранения и социального обеспечения, а также начальника управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.