Политика
Начальником патентного управления РК назначена Ли Ин Силь
Write: 2022-05-30 14:56:58 / Update: 2022-05-30 16:14:07
Президент РК Юн Сок Ёль назначил патентного адвоката Ли Ин Силь начальником патентного управления РК. В последнее время она возглавляла Корейскую ассоциацию женщин-изобретателей. Как сообщили в администрации президента РК, Ли Ин Силь проработала в сфере интеллектуальной собственности более 30 лет. Она является «подходящим человеком, чтобы возглавить ведомство интеллектуальной собственности и внести значительный вклад в превращение РК в страну интеллектуальной собственности»,- говорится в сообщении администрации президента. На прошлой неделе глава государства назначил женщин на должности министра образования, министра здравоохранения и социального обеспечения, а также начальника управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.
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