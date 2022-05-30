Деловые круги РК и Японии обсудили экономическое сотрудничество

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Представители деловых кругов РК и Японии обсудили вопросы сотрудничества в областях нормализации глобальных цепочек поставок и обмена молодыми талантами в постпандемическую эпоху. 54-я южнокорейско-японская бизнес-конференция на тему «Начало нового этапа южнокорейско-японского экономического сотрудничества» прошла 30 мая в формате видеоконференции. Подобные мероприятия проводятся ежегодно с 1969 года, чтобы способствовать развитию двустороннего экономического сотрудничества и ослабить вражду между двумя странами, уходящую корнями в колониальное прошлое. В этом году в конференции приняли участие около 260 бизнесменов из обеих стран. Представитель РК на торговых переговорах Ан Док Кын поблагодарил участников конференции за работу по поддержке торговли и инвестиций, пообещав оказать им поддержку в «расширении ориентированного на будущее экономического и торгового сотрудничества».