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Экономика

В РК в апреле сократились производство, потребление и инвестиции

Write: 2022-05-31 10:18:01Update: 2022-05-31 10:28:20

В РК в апреле сократились производство, потребление и инвестиции

Photo : YONHAP News

Объём промышленного производства в РК сократился в апреле на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В первые два месяца этого года данный показатель сокращался, повысившись в марте на 1,6%. В годовом исчислении рост промышленного производства составил в апреле 4,5%. Об этом сообщили 31 мая в Национальном статистическом управлении. Объём производства в обрабатывающей промышленности, которая является основой экономики, сократился на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что обусловлено сокращением производства полупроводников. В сфере услуг отмечается улучшение показателей на 1,4%. Розничные продажи уменьшились на 0,2%, инвестиции в производственные мощности - на 7,5%. Но положительные показатели в строительной отрасли обеспечили общий рост инвестиций на 1,4%. Промышленное производство, потребление и инвестиции в производственные мощности снизились одновременно впервые с февраля 2020 года. 
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