В РК отвергли очередные притязания Японии на острова Токто

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В Сеуле назвали неприемлемым протест японского правительства по поводу проведения Государственным океанографическим институтом научных работ в водах у южнокорейских островов Токто в Восточном море. Токио продолжает предъявлять территориальные претензии на острова, протестуя по поводу любых официальных и рабочих мероприятий, проводимых там южнокорейской стороной. 29 мая исследовательское судно Государственного океанографического института РК проводило работы у берегов Токто. На следующий день генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции в Токио, что южнокорейское судно находилось в исключительной экономической зоне Японии. В этой связи по дипломатическим каналам южнокорейской стороне был выражен протест. В ответ в МИД РК подчеркнули, что деятельность судна осуществлялась в соответствии с международным законодательством, в том числе, с Конвенцией ООН по морскому праву. Поэтому претензии Токио являются неприемлемыми. Заявляя, что территориальная принадлежность островов Токто является спорной, Япония считает воды у островов своей исключительной экономической зоной.