В РК расширяется очное лечение заражённых коронавирусом

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Со следующей недели правительство РК приступит к поэтапному изменению системы домашнего лечения коронавируса. Об этом сообщил 31 мая министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин. По его словам, такое решение было принято с учётом ослабления темпов распространения вируса. В первую очередь планируется увеличить количество медицинских учреждений, которые будут осуществлять очное лечение заражённых. Будут приняты меры по расширению информирования населения о профилактических мерах и ситуации с пандемией. Ли Сан Мин отметил необходимость сохранения домашнего карантина для заражённых, подчеркнув, что власти приложат усилия для обеспечения бесперебойной работы круглосуточной системы консультирования и неотложной помощи. Ли Сан Мин напомнил, что темпы распространения коронавируса в стране продолжают замедляться, несмотря на отмену мер социального дистанцирования. Это стало возможно, благодаря активному содействию всего населения.