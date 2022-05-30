Финансовые власти РК работают над стабилизацией экономики

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Новые финансовые власти РК намерены поэтапно снижать экономические риски, работая с задолженностями частных предпринимателей и пытаясь не допустить ухудшения ситуации. Об этом сообщил первый замминистра планирования и финансов Пан Ги Сон, выступая 31 мая на первом для нового правительства заседании по вопросам макроэкономики и финансов. Он отметил, что в период пандемии задолженности предпринимателей и финансовые риски возросли под влиянием противоэпидемических ограничительных мер и низкой учётной ставки. Пан Ги Сон призвал профильные ведомства обеспечить скорейшую реализацию мер по нормализации ситуации с задолженностями мелких предпринимателей, простых граждан и молодёжи. Говоря о финансовом рынке, он отметил нестабильность, связанную с изменением денежно-кредитной политики крупных стран, и неопределённость в мировой экономике. Замминистра заявил, что власти примут все необходимые меры для поддержания стабильности внутри страны.