Политические силы завершают агитацию перед местными выборами

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31 мая - последний день агитационной кампании на местных выборах и дополнительных выборах в Национальное собрание. Оппозиционная Демократическая партия Тобуро проводит активную агитацию в городах Сэчжон, Тэчжон и Сеул, где позиции правящих и оппозиционных сил примерно равны. Ли Чжэ Мён, который баллотируется в депутаты Национального собрания, сосредоточился на агитации в избирательном округе Кеян-2 в Инчхоне. Представители Демократической партии Тобуро призывают граждан голосовать за их кандидатов, делая акцент на необходимости выбора квалифицированных кадров и сдерживания администрации Юн Сок Ёля. Сопредседатель временного комитета Демократической партии Тобуро Юн Хо Чжун призвал избирателей обеспечить баланс сил, чтобы не допустить концентрирование власти в одних руках. Правящая партия Сила народа развернула активность по всей стране. Она призывает граждан принять активное участие в выборах, напоминая о важности каждого голоса. Лидер парламентской фракции правящей партии Сила народа Квон Сон Дон заявил, что президентские выборы — это лишь первая часть смены власти. Её завершат местные выборы.