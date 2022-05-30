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Политика

Группировка ВМС РК отправилась на учения RIMPAC

Write: 2022-05-31 14:28:01Update: 2022-05-31 15:59:25

Группировка ВМС РК отправилась на учения RIMPAC

Photo : YONHAP News

31 мая группировка южнокорейских военно-морских сил отправилась к Гавайским островам для участия в международных морских учениях RIMPAC. Корабли отправились в поход с военно-морской базы на острове Чечжудо. РК принимает участие в манёврах RIMPAC с 1990 года. На предстоящие учения отправлена крупнейшая по масштабам группировка за всё время проведения RIMPAC. В её составе десантный корабль «Марадо» водоизмещением 14.500 тонн, эсминец «Сэчжон Великий» водоизмещением 7.600 тонн, оснащённый боевой системой Aegis, эсминец «Мунму Великий», подводная лодка типа «Синдольсок» водоизмещением 1.800 тонн, самолёт морской разведки P-3, два вертолёта Lynx и девять десантных машин. Группировку возглавил адмирал Ан Сан Мин, который будет руководить комбинированными манёврами экспедиционной ударной группы, включая операции по высадке морского десанта. Учения будут проходить с 29 июня по 4 августа. В них принимают участие 38 кораблей, 4 подводные лодки, 170 самолётов и 25 тыс. военнослужащих из 26 стран.
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