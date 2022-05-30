В РК вторую неделю подряд низкий уровень эпидемической опасности

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Центральный штаб противоэпидемических мер вторую неделю подряд сохраняет уровень эпидемической опасности на низком уровне. Об этом было объявлено 31 мая в ходе брифинга. Сообщается, что такое решение было принято, исходя из оценки уровня распространения вируса COVID-19, смертности и общей ситуации по стране. По данным штаба, темпы распространения коронавируса снижаются 10 недель подряд. Индекс репродукции вируса, отображающий степень заразности инфекционного заболевания, составил 0,82. Показатель 9 недель держится ниже единицы. При этом указывается, что темпы распространения инфекции замедлились. Между тем, с 1 июня прибывающие в РК из-за рубежа должны будут пройти только один тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) в течение трёх дней после прибытия. От самоизоляции будут освобождены дети в возрасте от 6 до 11 лет, если их сопровождают полностью вакцинированные опекуны. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет будут освобождены от самоизоляции, если они получили вторую дозу вакцины.