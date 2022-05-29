В РК проходят местные и дополнительные парламентские выборы

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1 июня в РК проводятся восьмые местные и дополнительные парламентские выборы. В 6 часов утра открылись 14.465 избирательных участков. Голосование продлится до 18 часов, а больные коронавирусом смогут проголосовать с 18:30 до 19:30. В списки для голосования внесены 44.303.449 человек. Это почти на 1 млн 400 тыс. больше, чем на предыдущих местных выборах в 2018 году. Гражданам страны предстоит избрать 17 губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, 226 глав городов, муниципальных округов, районов и уездов, 824 депутата провинциальных и городских законодательных собраний, 2.927 депутатов законодательных собраний муниципальных округов и районов, 17 глав департаментов образования провинций и городов центрального подчинения. Одновременно в семи округах проводятся дополнительные выборы в Национальное собрание. На местных выборах избиратели получают семь бюллетеней, а в округах, где проводятся дополнительные парламентские выборы, восемь. В состоявшемся 27-28 мая досрочном голосовании приняли участие 20,62% зарегистрированных избирателей, что является рекордным показателем для местных выборов. Подсчёт голосов начнётся к 20 часам, а предварительные результаты голосования появятся ближе к полуночи.