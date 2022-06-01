Южнокорейский экспорт вырос в мае на 21,3%

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Южнокорейский экспорт составил в мае 61 млрд 520 млн долларов, что на 21,3% больше, чем в том же месяце прошлого года. Как сообщили 1 июня в министерстве промышленности, торговли и энергетики, нынешний показатель - рекордный за май с начала сбора соответствующей статистики в 1956 году. Рост экспорта сохраняется 19 месяцев подряд, а более чем на 10% в годовом исчислении - 15 месяцев подряд. Экспорт нефтепродуктов в мае вырос на 107,2%, полупроводников – на 15% в годовом исчислении. Значительно выросли зарубежные поставки металлургической продукции и отрасли биотехнологий. Экспорт в США вырос на 29,2%, в Евросоюз – на 23,5%, в Индию – на 70,3%, в Китай – на 1,2%. Импорт составил 63 млрд 220 млн долларов, увеличившись на 32% в годовом исчислении. Дефицит торгового баланса составил 1 млрд 710 млн долларов.