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Экономика

Южнокорейский экспорт вырос в мае на 21,3%

Write: 2022-06-01 10:51:18Update: 2022-06-01 11:00:06

Южнокорейский экспорт вырос в мае на 21,3%

Photo : YONHAP News

Южнокорейский экспорт составил в мае 61 млрд 520 млн долларов, что на  21,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.  Как сообщили 1 июня в министерстве промышленности, торговли и энергетики, нынешний показатель - рекордный за май с начала сбора соответствующей статистики в 1956 году. Рост экспорта сохраняется 19 месяцев подряд, а более чем на 10% в годовом исчислении - 15 месяцев подряд. Экспорт нефтепродуктов в мае вырос на 107,2%, полупроводников – на 15% в годовом исчислении. Значительно выросли зарубежные поставки металлургической продукции и отрасли биотехнологий. Экспорт в США вырос на 29,2%, в Евросоюз – на 23,5%, в Индию – на 70,3%, в Китай – на 1,2%. Импорт составил 63 млрд 220 млн долларов, увеличившись на 32% в годовом исчислении. Дефицит торгового баланса составил 1 млрд 710 млн долларов. 
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