В РК сократился объём производства

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В апреле индекс производственной мощности в промышленности сократился на 0,4%, составив 105 пунктов (за 100 пунктов берётся ситуация 2015 года). Как сообщила Корейская служба статистической информации (KOSIS), это минимальная отметка с августа 2020 года (104,6). Данный индекс отображает максимальный объём производства, доступный в штатных условиях. Сокращение показателя вызывает опасения по поводу ослабления двигателей роста промышленности. Как отметил представитель Национального статистического управления, снижение индекса говорит о сокращении объёмов производства. Это может быть связано со снижением спроса, другими внутренними и внешними факторами. Сокращение производства отмечено в сферах электронных компонентов, продуктов питания и металлообработки. Средний уровень загруженности производственных мощностей снизился на 1,3%, составив 77%, что является минимальной отметкой за последние 5 месяцев. Подобная ситуация вызывает опасения, поскольку на производственную отрасль приходятся более 21% рабочих мест.