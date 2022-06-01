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В Корее

В РК объявлено предупреждение об угрозе распространения оспы обезьян

Write: 2022-06-01 11:18:07Update: 2022-06-01 11:23:37

В РК объявлено предупреждение об угрозе распространения оспы обезьян

Photo : YONHAP News

31 мая Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний объявило предупреждение об угрозе распространения оспы обезьян самого низкого первого уровня «внимание». Данный уровень объявляется в случае распространения новой инфекционной болезни за рубежом. Хотя в РК пока нет зарегистрированных случаев заражения данным заболеванием, власти сформировали рабочую группу. Оспу обезьян решено отнести ко второй категории инфекционных заболеваний. Таким образом, в отношении оспы инициируется система противодействия, соответствующая эпидемиям коронавируса и кори. В случае появления температуры и озноба в течение трёх недель после возвращения из зарубежной поездки гражданам рекомендуется сообщать об этом в Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний. 
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