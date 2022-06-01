РК и США активизируют сотрудничество в экономической безопасности

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Заместитель министра иностранных дел РК Ли До Хун и помощник госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандес провели 1 июня переговоры в режиме видеоконференции. Как сообщили в МИД РК, стороны обсудили реализацию договорённостей, достигнутых в ходе южнокорейско-американского саммита, который состоялся 21 мая в Сеуле. Ли До Хун и Хосе Фернандес сошлись во мнении, что главная цель саммита заключалась в налаживании тесного сотрудничества в сфере экономической безопасности, в основе которой лежат стабильные цепочки поставок и новейшие технологии. Представители сторон договорились подготовиться к формированию экономической структуры на основе Индо-Тихоокеанской экономической программы (IPEF). Для этого решено поддерживать стратегическое сотрудничество на высоком уровне, включая взаимодействие в рамках двустороннего диалога по экономической безопасности.