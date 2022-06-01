Около 20% расходов одиноких корейцев приходятся на жильё

Photo : YONHAP News

В первом квартале этого года среднемесячные расходы на жильё домохозяйств, состоящих из одного человека, составили примерно 240 долларов. Это 20,5% от общей суммы расходов или 13,9% дохода после вычета налогов и обязательных социальных взносов. Показатель вырос на 8,2% в годовом исчислении. На жильё пришлась самая большая доля из 12 статей расходов, включающих питание, одежду и другие. Среди домохозяйств, состоящих из двух и более человек, показатель составил 300 долларов. Это 12,2% расходов и 7,9% чистого дохода. В этой связи эксперты особо замечают уязвимость домохозяйств, состоящих из одного человека. Отмечается необходимость учитывать этот фактор при разработке политики социального жилья, которая сосредоточена на семьях, в состав которых входят несколько человек.