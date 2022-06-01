К 13:00 на местных выборах проголосовали 38,3% избирателей

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1 июня в РК проводятся восьмые местные и дополнительные парламентские выборы. В 6 часов утра открылись 14.465 избирательных участков. Голосование продлится до 18 часов, а больные коронавирусом смогут проголосовать с 18:30 до 19:30. Граждане страны избирают 17 губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, 226 глав городов, муниципальных округов, районов и уездов, 824 депутата провинциальных и городских законодательных собраний, 2.927 депутатов законодательных собраний муниципальных округов и районов, 17 глав департаментов образования провинций и городов центрального подчинения. Одновременно в семи округах проводятся дополнительные выборы в Национальное собрание. К 13:00 в местных выборах приняли участие 38,3% зарегистрированных избирателей, включая проголосовавших досрочно. Это на 5,2% меньше, чем на предыдущих местных выборах 13 июня 2018 года. Самую высокую активность демонстрируют жители провинции Чолла-Намдо, где проголосовали 48,1% избирателей, а самую низкую жители города Тэгу – 31,7%. Явка на дополнительные парламентские выборы, которые проходят в муниципальном округе Сусон-гу города Тэгу, в муниципальном округе Кеян-гу города Инчхона, в городе Соннаме провинции Кёнгидо, городе Вончжу провинции Канвондо, городе Порёне провинции Чхунчхон-Намдо, городе Чханвоне провинции Кёнсан-Намдо и городе Чечжу, составила 41,8%. В 19:30 три крупнейшие телерадиокомпании страны, включая KBS, объявят результаты опроса избирателей на выходе с участков. Обработка бюллетеней начнётся в 20 часов.