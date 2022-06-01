К 18:00 на местных выборах проголосовали 50,0% избирателей

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1 июня в РК проводятся восьмые местные и дополнительные парламентские выборы. С 6 до 18 часов работали 14.465 избирательных участков. Больные коронавирусом смогут проголосовать с 18:30 до 19:30. Граждане страны избирают 17 губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, 226 глав городов, муниципальных округов, районов и уездов, 824 депутата провинциальных и городских законодательных собраний, 2.927 депутатов законодательных собраний муниципальных округов и районов, 17 глав департаментов образования провинций и городов центрального подчинения. Одновременно в семи округах проводятся дополнительные выборы в Национальное собрание. К 18:00 в местных выборах приняли участие 50,0% зарегистрированных избирателей, включая тех, кто проголосовал досрочно. Это на 10,2% меньше, чем на предыдущих местных выборах 13 июня 2018 года. Самую высокую активность демонстрируют жители провинции Чолла-Намдо, где проголосовали 57,8% избирателей, а самую низкую жители города Кванчжу – 36,9%. В 19:30 три крупнейшие телерадиокомпании страны, включая KBS, объявят результаты опроса избирателей на выходе с участков. Обработка бюллетеней начнётся в 20 часов.