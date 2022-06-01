По данным опросов на выходе с участков у правящей партии больше шансов на победу на выборах

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1 июня в РК состоялись местные и дополнительные парламентские выборы. Граждане страны выбирали губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, глав городов, муниципальных округов, районов и уездов, депутатов провинциальных и городских законодательных собраний, депутатов законодательных собраний муниципальных округов и районов, глав департаментов образования провинций и городов центрального подчинения. По состоянию на 20:30, в местных выборах приняли участие 50,9% зарегистрированных избирателей, включая тех, кто проголосовал досрочно. По данным опросов на выходе с избирательных участков, результаты которых были опубликованы в 19:30, правящая партия Сила народа победила на местных выборах. Её представители, скорее всего, займут 10 из 17 должностей губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения, 4 должности у представителей оппозиционной Демократической партии Тобуро, в трёх регионах шансы у двух партий примерно равны. По результатам опросов, представитель партии Сила народа О Сэ Хун может стать мэром Сеула на второй срок. Кто станет губернатором провинции Кёнгидо, пока не ясно. На дополнительных парламентских выборах, которые проходили в семи округах, предварительно определились два победителя – Ли Чжэ Мён от оппозиционной Демократической партии Тобуро в муниципальном округе Кеян-гу города Инчхона и Ан Чхоль Су от правящей партии Сила народа в муниципальном округе Пундан-гу города Соннама провинции Кёнгидо. Опросы проводили агентства IPSOS, Korea Research и Hankook Research по заказу телерадиокомпаний KBS, MBC и SBS на 631 избирательном участке по всей стране среди 104 тыс. человек с 6 до 18 часов. Был опрошен каждый пятый выходящий с избирательного участка. Погрешность при обработке данных составляет от ±1,6% до ±3,4% при уровне достоверности 95%. Подробная информация на сайте телерадиокомпании KBS.