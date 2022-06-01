Правящая партия победила на местных выборах

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Правящая партия Сила народа одержала убедительную победу на местных выборах, состоявшихся в РК 1 июня. Её представители заняли 12 из 17 мест губернаторов провинций и мэров крупных городов страны. Остальные 5 мест у представителей оппозиционной Демократической партии Тобуро, в том числе, должность губернатора провинции Кёнгидо, где оппозиционный кандидат Ким Дон Ён с минимальным отрывом одержал победу над Ким Ын Хе от правящей партии. На посту мэра Сеула остался О Сэ Хун, а мэром Инчхона избран Ю Чжон Бок. Оба являются представителями правящей партии. Обе провинции Чхунчхондо, обе провинции Кёнсандо, провинцию Канвондо, города Сэчжон, Тэчжон, Тэгу, Ульсан и Пусан также возглавили представители правящей партии Сила народа. «Мы благодарны людям за поддержку, которую они нам оказали»,- заявил председатель партии Сила народа Ли Чжун Сок, комментируя итоги выборов. Кроме должности губернатора провинции Кёнгидо, представители оппозиционной Демократической партии Тобуро заняли должности мэра Кванчжу, губернаторов обеих провинции Чолладо и провинции Чечжудо.