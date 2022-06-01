На дополнительных парламентских выборах правящая партия победила в пяти округах

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1 июня одновременно с местными выборами в семи одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Национальное собрание. Правящая партия Сила народа и крупнейшая оппозиционная Демократическая партия Тобуро ставили цель сохранить прежние места и по возможности получить хотя бы один дополнительный мандат. Достичь этой цели удалось правящим силам, которые одержали победу в пяти округах. В округе Вончжу-1 в провинции Канвондо победил кандидат от партии Сила народа Пак Чон Ха, обойдя своего оппонента от оппозиции Вон Чхан Мока. В округе Соннам Пундан-1 в провинции Кёнгидо уверенную победу также одержал кандидат от правящей партии Сила народа Ан Чхоль Су, возглавлявший комиссию по приёму президентских полномочий. Помимо этого, кандидаты от правящих сил были избраны в округе Сосон-2 города Тэгу - Ли Ин Сон, в округе Порён-Сочхон провинции Чхунчхон-Намдо - Чан Дон Хёк. В округе Ыйчхан города Чханвона провинции Кёнсан-Намдо победила Ким Ён Сон, ставшая первой женщиной- парламентарием от провинции Кёнсан-Намдо. Кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён, участвовавший в прошедших президентских выборах, победил в округе Кеян-2 в Инчхоне. Оппозиция сумела сохранить мандат в округе Чечжу-2. Там победил кандидат Ким Хан Гю. Таким образом, после дополнительных выборов у оппозиционной Демократической партии Тобуро 169 мест в Национальном собрании, у правящей партии Сила народа - 114.