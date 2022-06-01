ВОЗ: В КНДР ухудшается ситуация с COVID-19

Photo : YONHAP News

2 июня в Северной Корее выявлены 96.600 новых случаев COVID-19. Об этом сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на данные Национального командования по чрезвычайным ситуациям. Суточный прирост числа заражённых третий день подряд превышает 90 тыс. человек. Согласно официальным северокорейским данным, общее число заболевших с конца апреля составило 3.835.400 человек, а общее число умерших — 69 человек. Уровень смертности составляет менее 0,0002%. Однако зарубежные эксперты высказывают сомнения по поводу достоверности этих данных. Похожей позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, в настоящее время ВОЗ не располагает достаточной информацией, чтобы дать адекватную оценку ситуации в Северной Корее, однако есть повод предполагать, что ситуация ухудшается. Он также подчеркнул необходимость сдерживания роста заболеваемости в стране с учётом низкого уровня вакцинации. В связи с этим ВОЗ активно сотрудничает с РК и Китаем.