Министры обороны РК и КНР могут встретиться в Сингапуре

Photo : YONHAP News

РК и Китай рассматривают возможность проведения двусторонней встречи министров обороны в рамках межправительственного форума «Диалог Шангри-ла», который состоится с 10 по 12 июня в Сингапуре. Об этом сообщили 2 июня в южнокорейском оборонном ведомстве. Ранее в Международном институте стратегических исследований (IISS) подтвердили, что министр обороны РК Ли Чжон Соп и его китайский коллега Вэй Фэнхэ примут участие в мероприятии. Если встреча состоится, то это будет первый контакт глав оборонных ведомств двух стран с ноября 2019 года, когда они провели переговоры в рамках Встречи министров обороны стран АСЕАН плюс (ADMM Plus). Ожидается, что в повестку переговоров войдут вопросы, касающиеся снижения напряжённости на Корейском полуострове и нормализации работы американских систем ПРО THAAD в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто. Напомним, что на размещение в РК американских систем ПРО Пекин ответил рядом ограничительных мер в экономическом сотрудничестве. Если встреча состоится, Ли Чжон Соп напомнит о позиции Сеула, которая состоит в том, что данные системы не направлены против КНР, являясь средством сдерживания северокорейской ракетной угрозы. Неизвестно, состоится ли в Сингапуре встреча министров обороны РК и Японии.