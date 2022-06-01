В РК растёт потребление электроэнергии

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В мае максимальный суточный расход электроэнергии в РК вырос на 4,5% в годовом исчислении, составив 66.243 МВт. Это рекордная отметка для данного месяца с 2005 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Предыдущий рекорд был установлен в мае 2018 года – 64.337 МВт. Увеличение показателя объясняется ростом спроса на электроэнергию в связи с ослаблением пандемии коронавируса, а также влиянием жаркой погоды. Обычно в мае фиксируется самый низкий объём потребления электроэнергии в течение года, а в июне постепенно начинается рост. Но в этом году увеличение спроса на электроэнергию началось уже в мае. 23-24 мая максимальная дневная температура в Сеуле достигала +30°C, что выше средних майских показателей. Ожидается, что этим летом погода будет особенно жаркой. Эксперты отмечают необходимость дополнительных мер для обеспечения стабильной подачи электроэнергии в летний период.