Угрозы стагфляции не предвидится

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Согласно последним анализам текущей экономической ситуации, на данный момент нет поводов беспокоиться о наступлении «стагфляции», при которой экономический спад сопровождается значительным ростом цен. Такое мнение высказал эксперт Банка международных расчётов Син Хён Сон. По его словам, нынешний рост цен на сырьё превышает уровень 1970-х годов, однако влияние повышения цен на нефть относительно умеренное, и инфляционное давление пока не достигло критического уровня. В качестве обоснования он привёл тот факт, что мировая экономика стала меньше зависеть от нефти. Доля сырой нефти в мировом энергопотреблении упала с 50% в конце 1970-х годов, когда произошла серьёзная стагфляция, до 30% в 2020 году. При этом доля возобновляемых источников энергии увеличилась с 6% до 16%. Согласно прогнозу Син Хён Сона, если цены на нефть вырастут на 10%, валовой внутренний продукт основных развитых стран снизится примерно на 0,5%.