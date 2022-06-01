В РК снизилась концентрация микропыли в воздухе

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С декабря прошлого по март этого года концентрация микропыли в воздухе снизилась в РК на 4%. Об этом сообщили 2 июня в Национальном центре информации о микропыли. В период, когда в стране действовала система контроля уровня микропыли, показатель сократился с 24,3 до 23,3 микрограмма на кубометр. «Плохой» уровень концентрации микропыли, когда показатель превышает 36 микрограммов на кубометр, фиксировался 18 дней, что на 7,7 дня меньше, чем средний показатель с 2018 по 2021 год. Значительно увеличилось количество дней с низким уровнем микропыли. В центре отмечают, что таких улучшений удалось достичь, благодаря ограничениям на работу угольных электростанций и эксплуатацию устаревшего дизельного автотранспорта. Кроме того, указывается на снижение объёмов микропыли, попадающей в РК из Китая. Центр намерен продолжать работу по решению проблемы микропыли, опираясь на накопленные научные данные.