Представители РК, США и Японии обсудят северокорейские проблемы

Спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким прибыл с визитом РК. Как сообщили в госдепартаменте, в ходе визита, который продлится по 4 июня, он встретится со спецпредставителем МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном и генеральным директором департамента Азии и Океании МИД Японии Фунакоси Такэхиро. Участники встречи обсудят вопросы, касающиеся Северной Кореи, в том числе, недавние запуски межконтинентальных баллистических ракет и вспышку COVID-19. В заявлении госдепартамента подчёркивается стремление к денуклеаризации Корейского полуострова и взаимодействию США с РК и Японией по северокорейским вопросам. Предыдущая встреча представителей трёх стран по северокорейским вопросам состоялась в феврале этого года в Гонолулу.