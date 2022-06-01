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Политика

Представители РК, США и Японии обсудят северокорейские проблемы

Write: 2022-06-02 12:12:07Update: 2022-06-02 14:52:14

Представители РК, США и Японии обсудят северокорейские проблемы

Спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким прибыл с визитом РК. Как сообщили в госдепартаменте, в ходе визита, который продлится по 4 июня, он встретится со спецпредставителем МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном и генеральным директором департамента Азии и Океании МИД Японии Фунакоси Такэхиро. Участники встречи обсудят вопросы, касающиеся Северной Кореи, в том числе, недавние запуски межконтинентальных баллистических ракет и вспышку COVID-19. В заявлении госдепартамента подчёркивается стремление к денуклеаризации Корейского полуострова и взаимодействию США с РК и Японией по северокорейским вопросам. Предыдущая встреча представителей трёх стран по северокорейским вопросам состоялась в феврале этого года в Гонолулу.
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