Госдепартамент США: Китайский вариант мирового порядка - нелиберальный

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Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике стремление Китая изменить мировой порядок, назвав его нелиберальным. В видеоинтервью, посвящённом 100-летию журнала Foreign Affairs, Блинкен отметил, что США не стремятся остановить или подавить Китай, но указал на фундаментальные различия в видении мирового порядка. «Порядок, который мы стремились построить, носит глубоко либеральный характер. Порядок, к которому стремится Китай, нелиберален»,- отметил он. Блинкен добавил, что США будут противодействовать шагам Китая, подрывающим либеральный в широком смысле слова характер мирового порядка. При этом Блинкен вновь отметил важную роль Китая на международной арене, в том числе, в решении глобальных проблем, таких как COVID-19, изменение климата, нераспространение ядерного оружия, северокорейская угроза и иранский вопрос.