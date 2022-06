Photo : YONHAP News

Музыкальное видео Mic Drop (Steve Aoki Remix) южнокорейской бойз-группы BTS набрало на видеохостинге YouTube более 1 млрд 200 млн просмотров. Порог в 1 млрд 100 млн просмотров был преодолён в декабре прошлого года. Данное видео стало четвёртым клипом группы, достигшим этого показателя, после DNA, Dynamite и Boy With Luv. Песня Mic Drop появилась в 2017 году в качестве одного из треков пятого мини-альбома группы LOVE YOURSELF 承 Her. Позже появилась ремикс-версия совместно с американским диджеем и музыкальным продюсером Стивом Аоки.