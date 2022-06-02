РК и КНР сотрудничают в деле ослабления напряжённости на Корейском полуострове

Photo : KBS News

2 июня начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Сон Хван и начальник канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения, обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и в регионе. Ким Сон Хван отметил, что ракетная и ядерная угрозы со стороны Пхеньяна оказывают отрицательное влияние на безопасность в регионе, что не отвечает интересам Сеула и Пекина. Он призвал китайскую сторону активизировать усилия по возвращению КНДР к диалогу и предотвращению возможных провокаций. Ян Цзечи согласился с опасениями по поводу нарастающей нестабильности на Корейском полуострове, заявив, что Китай сделает всё возможное для улучшения межкорейских отношений и сохранения дипломатического подхода к решению проблем. Стороны отметили заметную активизацию южнокорейско-китайского диалога на высоком уровне после начала работы администрации нового президента РК Юн Сок Ёля. Они договорились работать над расширением контактов и диалога, смягчая существующие разногласия.