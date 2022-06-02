Юн Сок Ёль: Сейчас не время говорить о победе на выборах

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РК находится в сложном положении, столкнувшись с серьёзными экономическими рисками, поэтому сейчас не время говорить о победе правящих сил на прошедших местных и дополнительных парламентских выборах. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, отвечая 3 июня на вопросы журналистов по пути на работу. На вопрос о том, намерен ли глава государства встретиться в ближайшее время с вновь избранными мэрами и губернаторами, Юн Сок Ёль ответил, что более правильным будет провести такую встречу после того, как избранные главы регионов приступят к своим обязанностям и ознакомятся с ситуацией. Журналисты также поинтересовались, намерен ли президент встретиться с новым руководством крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро после его формирования. Юн Сок Ёль сказал в ответ, что при решении общих проблем не может быть разделения на правящие и оппозиционные силы.