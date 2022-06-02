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Политика

Gallup Korea: уровень поддержки президента РК Юн Сок Ёля – 53%

Write: 2022-06-03 14:19:46Update: 2022-06-03 14:38:48

Gallup Korea: уровень поддержки президента РК Юн Сок Ёля – 53%

Photo : YONHAP News

53% южнокорейцев положительно оценивают начало работы Юн Сок Ёля на посту президента страны. Таковы результаты опроса тысячи  взрослых жителей страны, проведённого 2 июня агентством Gallup Korea. 34% опрошенных дали отрицательную оценку деятельности президента. Уровень поддержи вырос на 2% по сравнению с предыдущим опросом, проводившимся на третьей неделе мая. Отрицательная оценка осталась на прежнем уровне. Среди причин поддержки президента респонденты отметили диалог с народом, выполнение предвыборных обещаний, решительность, активность, упорство и перенос новым главой государства президентской администрации. Среди причин отрицательной оценки указываются перенос администрации, кадровая политика, отношение к своим обязанностями, нехватка опыта. Уровень поддержки правящей партии Сила народа – 45%, оппозиционной Демократической партии Тобуро – 32%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах. 
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