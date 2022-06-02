Представители РК и Японии обсудили проблему загрязнённой воды с АЭС Фукусима

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Представители РК и Японии провели 2 июня в режиме видеоконференции переговоры по поводу планов Токио о сбросе загрязнённый воды с АЭС Фукусима. С южнокорейской стороны в мероприятии приняли участие директор департамента по вопросам климата, экологии и науки МИД Ли Дон Гю, представители управления по координации политики правительства, Корейской комиссии по ядерной безопасности, министерства морского и рыбного хозяйства, министерства науки и информационно-коммуникационных технологий. Японскую сторону представлял директор департамента по разоружению, нераспространению и науке Ацуши Каиху, представители управления по природным ресурсам и энергетике, управления по ядерному регулированию, электроэнергетической компании TEPCO. Японская делегация подробно рассказала о соблюдении требований безопасности при сбросе загрязнённой воды и дала оценку возможному влиянию сброса на экологию. Затем стороны провели обсуждение. Представители РК призвали Японию занять ответственную позицию, обеспечив решение проблемы загрязнённой воды согласно международным стандартам и законам. Было решено продолжать сотрудничество по данному вопросу.