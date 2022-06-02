Президент РК стремится к укреплению союза с США

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Президент РК Юн Сок Ёль намерен расширить роль РК на мировой арене, укрепляя союз с США. Об этом он заявил после состоявшейся 3 июня встречи с американскими экспертами в сфере внешней политики и безопасности. Президент отметил, что сохранение и укрепление международного порядка, в основе которого лежат демократия и рыночная экономика, соответствуют интересам РК. По его словам, развитие союза РК и США до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства в глобальном плане выгодно для обеих сторон. Юн Сок Ёль указал, что в ходе прошедшего 21 мая двустороннего саммита было достигнуто понимание по видению перспектив развития союза. В составе делегации американских экспертов, с которыми встречался Юн Сок Ёль, Пол Вулфовиц, замминистра обороны в администрации Джорджа Буша, Эдвин Фелнер, основавший стратегический исследовательский институт Heritage Foundation, и другие. Они прибыли в РК для участия в симпозиуме по случаю 140-летия установления дипломатических отношений между РК и США.