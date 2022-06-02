В Сеуле состоялась встреча спецпредставителей РК, США и Японии

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3 июня в Сеуле состоялась встреча спецпредставителя РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гона, спецпредставителя США по северокорейским вопросам Сона Кима и директора департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Ким Гон подчеркнул важность сотрудничества РК, США и Японии в противодействии вызовам со стороны Северной Кореи. Он оценил трёхстороннюю встречу как «очень своевременную», учитывая сложную ситуацию. Ким Гон призвал Пхеньян к диалогу, указав, что выбранный им путь отрицательно скажется на собственной безопасности. Сон Ким заявил, что, как и прежде, РК, США и Япония стремятся к денуклеаризации Корейского полуострова. Такэхиро Фунакоси подчеркнул важность трёхстороннего сотрудничества в выработки мер противодействия возможным недружественным действиям Северной Кореи.