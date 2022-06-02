РК и Филиппины укрепляют военное сотрудничество

Photo : KBS News

Южнокорейская морская пехота впервые примет участие в совместных учениях США и Филиппин по высадке морского десанта KAMANDAG, которые состоятся в октябре этого года. Данные учения проводятся с 2017 года. Между тем, 3 июня в Сеуле состоялась встреча министров обороны РК и Филиппин Ли Чжон Сопа и Дельфина Лорензана. По данным южнокорейского оборонного ведомства, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Дельфин Лорензана поблагодарил южнокорейскую сторону за вклад в модернизацию филиппинской армии, выразив надежду на дальнейшее развитие сотрудничества. Он отметил позитивный ход переговоров по участию РК в проекте Филиппин по обеспечению ВМФ морскими патрульными кораблями. Министры отметили важность партнёрских отношений, поддерживаемых на основе дружбы и доверия, выразив единодушие в необходимости дальнейшего развития двусторонних отношений. Было принято решение укреплять стратегическое взаимодействие, активизировав регулярные обмены военных. Дельфин Лорензана поздравил новое правительство РК с началом работы, высоко оценив усилия администрации Юн Сок Ёля по денуклеаризации КНДР.