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Корея: Юг-Север

Северная Корея запустила восемь баллистических ракет

Write: 2022-06-05 09:50:04Update: 2022-06-05 14:05:49

Северная Корея запустила восемь баллистических ракет

Photo : YONHAP News

5 июня в период с 9:08 до 9:43 утра Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного моря, которые пролетели от 110 до 670 километров со скоростью от 3 до 6 Маха, достигнув высоты от 25 до 90 километров. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуски производились из района аэродрома Сунан в окрестностях Пхеньяна, из уезда Кэчхон-гун провинции Пхёнан-Намдо, уезда Тончхан-гун провинции Пхёнан-Пукто, города Хамхына провинции Хамгён-Намдо. «Запуски Северной Кореей баллистических ракет представляют серьёзную угрозу миру и безопасности не только на Корейском полуострове, но и во всём мире»,- говорится в сообщении. Председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Вон Ин Чхоль и командующий объединёнными вооружёнными силами РК и США генерал Пол ЛаКамера в ходе телефонного разговора обменялись взглядами на сложившуюся ситуацию и подтвердили готовность укрепить совместную оборону. Это 18-й по счёту запуск северокорейских ракет с начала года и третий с момента начала работы администрации президента Юн Сок Ёля. Совет национальной безопасности при президенте РК провёл экстренное заседание. Его участники решительно осудили действия Северной Кореи.
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