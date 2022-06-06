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Политика

Президент РК обещает дать решительный ответ на любые провокации Севера

Write: 2022-06-06 11:46:49Update: 2022-06-06 11:56:07

Президент РК обещает дать решительный ответ на любые провокации Севера

Photo : YONHAP News

РК решительно ответит на любые провокации Северной Кореи. Об этом президент РК Юн Сок Ёль заявил в своём выступлении на церемонии по случаю Дня памяти погибших за родину, состоявшейся 6 июня на национальном кладбище в Сеуле. «Ядерные и ракетные программы Пхеньяна достигают уровня угрозы не только миру на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии и во всем мире в целом»,- подчеркнул глава государства.  Он отметил, что его администрация будет сдерживать ядерные и ракетные угрозы, создавать «более фундаментальные и практичные возможности национальной безопасности». Они направлены на того, чтобы «не допустить даже малейшего вакуума в защите жизни и имущества наших граждан»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Он занял более жёсткую позицию в отношении Северной Кореи, чем его предшественник Мун Чжэ Ин, чьи попытки построить мир путём переговоров с северокорейским лидером Ким Чон Ыном не смогли помешать Пхеньяну развивать программы вооружений. Южнокорейский лидер пообещал лучше заботиться о семьях погибших при исполнении служебных обязанностей. «Я создам страну, в которой уважают героев в военной форме»,- сказал Юн Сок Ёль, перечислив имена пилота ВВС, трёх пожарных и трёх офицеров береговой охраны, которые погибли при исполнении служебных обязанностей в последние месяцы. 
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