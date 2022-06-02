Девять предприятий по переработке утиного мяса оштрафованы за ценовой сговор

Корейская комиссия по добросовестной конкуренции приняла решение оштрафовать девять компаний по переработке утиного мяса за ценовой сговор. Как выяснилось, в период с апреля 2012 года по август 2017 года они 17 раз договаривались о ценах и объёмах поставок на рынок свежего утиного мяса. Комиссия также сообщила, что Корейская ассоциация компаний по переработке утиного мяса решила сократить производство продукции в период с апреля 2012 года по ноябрь 2016 года, чтобы уменьшить предложение и не снижать цены. Антимонопольный орган наложить штраф на девять компаний-производителе на сумму 6 млрд 12 млн вон (4 млн 801 тыс. долларов). Ассоциация будет оштрафована на 224 млн вон (178 тыс. долларов). В последние годы Комиссия по добросовестной конкуренции предприняла карательные меры против ценовых сговоров со стороны компаний, занимающихся переработкой курятины. В марте комиссия наложила штрафы на общую сумму 175 млрд 800 млн вон (140 млн долларов) на 15 птицеводческих компаний.