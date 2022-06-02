Цены на бензин и дизельное топливо растут четыре недели подряд

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Цены на бензин и дизельное топливо в РК растут четвёртую неделю подряд из-за продолжающегося энергетического кризиса во всём мире. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, в период с 29 мая по 2 июня средняя розничная цена бензина составляла 2.013 вон (1,61 доллара) за литр, что на 19,3 воны больше, чем неделю назад. В Сеуле средняя розничная цена бензина составила 2.087 вон (1,67 доллара) за литр, что на 23,2 вон больше, чем неделей ранее. Стоимость бензина в Тэгу, самая низкая по стране, выросла на 21,9 воны, составив 1.988 вон (1,59 доллара) за литр. Средняя розничная цена дизельного топлива составила на прошлой неделе 2.008 вон (1,60 доллара) за литр, что на 8,1 воны больше, чем неделю назад. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на бензин и дизельное топливо в связи с ростом мировых цен на нефть.