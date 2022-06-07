Президент РК назначил послов в Китае, Японии, России и ООН

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7 июня президент РК Юн Сок Ёль назначил послов в Китае, Японии, России и ООН. Как сообщили в администрации главы государства, эксперт по внешней политике, бывший ректор Корейской дипломатической академии Юн Док Мин назначен послом в Японии. Профессор факультета политологии и международных отношений Сеульского государственного университета Чон Чжэ Хо назначен послом в Китае. Профессиональный дипломат Чан Хо Чжин, бывший посол РК в Камбодже, назначен послом в России, а бывший посол РК в Великобритании Хван Чжун Гук - послом в ООН. В мае глава государства назначил депутата Национального собрания Чо Тхэ Ёна, ранее занимавшего пост заместителя министра иностранных дел, послом в США. Одновременно президент страны произвёл ряд назначений в правительственных структурах. Председатель кредитно-финансовой ассоциации Ким Чжу Хён назначен председателем финансового комитета, один из руководителей Государственного института дизайна Хо Сон У - старшим советником президента по гражданско-правовым вопросам. Директор департамента спорта министерства культуры, спорта и туризма Ю Бён Чхэ назначен старшим советником президента по вопросам культуры и спорта.