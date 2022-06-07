Представители РК и США провели переговоры в Сеуле

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7 июня в Сеуле состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел РК Чо Хён Дон и помощника госсекретаря США Уэнди Шерман. Это первый личный контакт сторон на данном уровне после начала работы нового правительства в РК. Эксперты полагают, что Чо Хён Дон и Уэнди Шерман обсудили возможное проведение Пхеньяном ядерных испытаний и санкционных мер со стороны РК и США в ответ на недружественные действия Пхеньяна, учитывая сложности в принятии резолюции Совета Безопасности ООН. На 8 июня намечена встреча заместителей министров иностранных дел РК, США и Японии. В повестку встречи войдут вопросы трёхстороннего сотрудничества по разрешению северокорейской проблемы, а также роль каждой из стран в Индо-Тихоокеанском регионе. Регулярные контакты сторон в данном формате начались в 2015 году при администрации Барака Обамы. При правительстве Дональда Трампа данная переговорная платформа потеряла свою значимость, возобновив работу в штатном режиме в ноябре прошлого года. Уэнди Шерман через социальные сети сообщила, что в ходе визита в Сеул она намерена провести встречи с главой МИД РК Пак Чином, министром обороны Квон Ён Сэ и женщинами-предпринимателями.