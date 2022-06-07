Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Представители МИД семи стран обсудили меры противодействия пандемии

Write: 2022-06-07 11:23:36Update: 2022-06-07 16:18:43

Представители МИД семи стран обсудили меры противодействия пандемии

Photo : YONHAP News

6 июня заместители министров иностранных дел семи стран Тихоокеанского региона обсудили экономическую инициативу США в Индо-Тихоокеанской регионе (IPEF) и вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Консультативная встреча проходила в режиме видеоконференции. В ней приняли участие представители РК, США, Австралии, Индии, Новой Зеландии, Вьетнама и Японии. Второй заместитель министра иностранных дел РК Ли До Хун познакомил своих коллег с планами РК по предоставлению 300 млн долларов программе COVAX, обеспечивающей равный доступ к вакцинам в мире. Он также сообщил о планах провести в ноябре министерскую встречу по Глобальной повестке дня в области безопасности здоровья (GHSA). Помимо этого, Ли До Хун рассказал о подготовке РК к началу переговоров по экономической инициативе США в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF). 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >