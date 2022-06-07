Представители МИД семи стран обсудили меры противодействия пандемии

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6 июня заместители министров иностранных дел семи стран Тихоокеанского региона обсудили экономическую инициативу США в Индо-Тихоокеанской регионе (IPEF) и вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Консультативная встреча проходила в режиме видеоконференции. В ней приняли участие представители РК, США, Австралии, Индии, Новой Зеландии, Вьетнама и Японии. Второй заместитель министра иностранных дел РК Ли До Хун познакомил своих коллег с планами РК по предоставлению 300 млн долларов программе COVAX, обеспечивающей равный доступ к вакцинам в мире. Он также сообщил о планах провести в ноябре министерскую встречу по Глобальной повестке дня в области безопасности здоровья (GHSA). Помимо этого, Ли До Хун рассказал о подготовке РК к началу переговоров по экономической инициативе США в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF).