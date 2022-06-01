Представители РК и США осудили недружественные действия Пхеньяна

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7 июня в Сеуле состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел РК Чо Хён Дона и помощника госсекретаря США Уэнди Шерман. Высокопоставленные представители двух стран встретились через две недели после южнокорейско-американского саммита. Они жёстко осудили недружественные действия Северной Кореи, которые выразились в запусках баллистических ракет. Они подчеркнули важность тесного сотрудничества в деле противодействия контрпродуктивной политике Пхеньяна. Достигнута договорённость о дальнейшем укреплении совместной обороноспособности и возможностей расширенного сдерживания при сохранении постоянной боеготовности. Кроме того, было решено активизировать стратегический диалог на уровне министров и их заместителей, включая возобновление работы Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG). Стороны выразили готовность дать жёсткий ответ совместно с мировым сообществом в случае проведения Севером ядерных испытаний. Они призвали северокорейского лидера Ким Чон Ына вернуться за стол переговоров. Уэнди Шерман, в частности, выразила надежду на то, что Ким Чон Ын предпочтёт диалог опасным и недружественным действиям. Представители РК и США договорились поддерживать тесное сотрудничество в рамках Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН для осуществления давления на Пхеньян. Одновременно они подтвердили готовность оказать Северу гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом. На 8 июня намечена встреча заместителей министров иностранных дел РК, США и Японии. В повестку встречи войдут вопросы трёхстороннего сотрудничества по разрешению северокорейской проблемы, а также роль каждой из стран в Индо-Тихоокеанском регионе.