Население РК испытывает на себе последствия высокой инфляции

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В первом квартале этого года 20% домохозяйств с наиболее низким доходом тратят на питание 42,2% чистого дохода. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления, представленные 7 июня. Этот показатель в три раза больше, чем среди представителей 20% домохозяйств с самым высоким доходом. Средний показатель по стране составил 18,3%. В министерстве планирования и финансов отметили, что такая ситуация связана с ослаблением покупательской способности малообеспеченных корейцев в ситуации высокой инфляции и общего роста расходов населения, связанных с бытовыми нуждами. В мае инфляция составила 5,4%, что является самым высоким показателем с августа 2008 года. Цены на обработанные продукты питания выросли на 7,6%, на продукцию животноводства - на 12,1%. Продолжение такой ситуации может привести к снижению потребительской активности и ослаблению темпов роста экономики в целом.