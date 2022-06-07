Весь мир проявляет интерес к лунному орбитальному аппарату «Танури»

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В начале августа будет запущен первый отечественный аппарат по исследованию Луны под названием «Танури». Мировое научное сообщество проявляет большой интерес к данному проекту. Научный журнал Nature посвятил ему статью, в которой познакомил читателей с оборудованием аппарата, разработанным южнокорейскими учёными. Благодаря широкоугольной поляризационной камере PolCam учёные смогут получить изображение поверхности Луны с невиданной прежде точностью. Руководитель группы учёных по изучению Луны при Корейском институте аэрокосмических исследований (KARI) Ким Дэ Гван сообщил, что при помощи «Танури» южнокорейские учёные впервые проведут съёмку обратной стороны Луны. Отечественный гамма-спектрометр позволит создать карту залежей титана и гелия-3, которые можно добывать. При помощи аппарата для проверки стабильности интернета в космосе будет осуществлена попытка отправки видео с Луны в режиме реального времени. Весь процесс работы «Танури» с выхода на орбиту до выполнения поставленных задач контролируется Центром управления Корейского института аэрокосмических исследований. Программа составляется таким образом, чтобы аппарат осуществлял все работы автоматически. 5 июля «Танури» пройдёт последнюю проверку, после чего будет отправлен в США. 3 августа в 8:20 утра он будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной аэрокосмической компании Space Exploration Technologies с базы Космических сил США на мысе Канаверал.