Пищевая промышленность РК обеспокоена повышением цен на зерновые

Восемь из десяти малых и средних компаний РК, работающих в пищевой отрасли, указали на ухудшение их положения из-за повышения мировых цен на зерновые. Об этом свидетельствуют результаты опроса 213 компаний, проведённого Корейской федерацией малого и среднего бизнеса в период с 12 по 23 мая. 82,6% респондентов отметили ухудшение условий работы. 73,7% полагают, что в этом году их операционная прибыль сократится по сравнению с прошлым годом. Также предполагается, что в этом году рост цен на 36,2% наименований сырьевых товаров будет держаться на уровне от 10% до 20%. 35,7% предприятий заявили о возможности повышения цен на свою продукцию в случае сохранения тенденции к удорожанию сырья. Об отсутствии таких планов сообщили 13,6%, объясняя это разными причинами, в числе которых опасения по поводу ослабления ценовой конкурентоспособности. 71,4% считают, что в этом году импортные поставки зерновых в страну не обойдутся без сбоев.