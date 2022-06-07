В РК продолжается рост цен на дизельное топливо

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По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, по состоянию на 10 часов утра 7 июня средняя розничная цена дизельного топлива по стране составляла 2.025,21 воны (1,61 доллара) за литр, что на 1,36 воны больше, чем в предыдущий день. 24 мая показатель впервые в истории превысил 2.000 вон, составив 2.093 воны. Нынешний рост связан со сбоями поставок нефтепродуктов из-за ситуации в Украине и нехваткой дизельного топлива в мире. С целью стабилизации ситуации с 1 мая правительство РК увеличило снижение топливного налога с 20% до 30%. Однако этого недостаточно, чтобы удержать рост цен. В этой связи обычные граждане, в особенности, водители грузового транспорта, столкнулись со значительным увеличением расходов на топливо. На этом фоне Союз грузового транспорта объявил 7 июня всеобщую забастовку, требуя от правительства повысить стоимость их услуг, провести реструктуризацию отрасли грузовых перевозок, расширить обеспечение базовых прав рабочих, занятых в данной сфере. Цены на бензин также достигли максимальной отметки с мая 2012 года, составив 2.033,54 воны за литр.