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Политика

Премьер-министр РК встретился с помощником госсекретаря США

Write: 2022-06-08 09:49:18Update: 2022-06-08 11:21:16

Премьер-министр РК встретился с помощником госсекретаря США

Photo : YONHAP News

7 июня в Сеуле состоялась встреча премьер-министра РК Хан Док Су с помощником госсекретаря США Уэнди Шерман. В ходе встречи стороны обсудили широкий ряд вопросов. Глава южнокорейского правительства, в частности, затронул тему развития ключевых стратегических отраслей, включая полупроводниковую промышленность. Он выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между РК и США в рамках Индо-Тихоокеанской экономической программы (IPEF). Хан Док Су надеется, что состоявшийся в мае южнокорейско-американский саммит станет основой для дальнейшего развития альянса. В свою очередь, Уэнди Шерман поблагодарила РК за принятое решение о присоединении к IPEF. Она выразила надежду на то, что Сеул и Вашингтон будут расширять сотрудничество в сфере глобальной цепочки поставок. Стороны договорились также активизировать сотрудничество в обмене технологиями и подготовке профессиональных кадров. 
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