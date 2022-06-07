Оспа обезьян - инфекционное заболевание второй категории

Photo : YONHAP News

Оспе обезьян присвоена вторая категория в классификации инфекционных заболеваний. Соответствующее извещение опубликовано 8 июня Корейским управлением по контролю и профилактике заболеваний. Это означает, что о каждом подтверждённом случае заражения необходимо сообщать в течение 24 часов, а каждого заболевшего помещать в карантин. При этом как лечение, так и карантин проходят исключительно в медицинских учреждениях. Одновременно принимаются меры к скорейшему внедрению противооспенной вакцины третьего поколения, эффективность которой против оспы обезьян была подтверждена. Число больных оспой обезьян растёт во всём мире, в связи с чем существует риск проникновении данного заболевания в РК. Сообщается о проведении переговоров с производителями вакцин от оспы третьего поколения об их внедрении в РК. Сроки и объёмы поставок пока не определены.