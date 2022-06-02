Рост экономики РК в первом квартале составил 0,6%

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По предварительным данным Банка Кореи, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в первом квартале текущего года вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Это на 0,1% меньше апрельской оценки. Нынешняя оценка отражает обновлённые данные по промышленному производству и другие экономические показатели. Рост ВВП в годовом исчислении составил 3%. В первом квартале отечественная экономика находилась под давлением затянувшейся борьбы с пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений на деловые операции и передвижение людей. В период с января по март частные расходы сократились на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Инвестиции в производственные мощности снизились за тот же период на 3,9%. Экспорт, который является основой экономического роста, увеличился на 3,6%, а импорт сократился на 0,6%. Экономика сталкивается с растущей неопределённостью из-за роста инфляции, ситуации в Украине и агрессивных мер по ужесточению денежно-кредитной политики в США и других крупных странах. Недавно Банк Кореи понизил прогноз экономического роста на этот год с 3% до 2,7%. Эксперты считают, что страна сможет достичь прогнозируемого экономического роста благодаря смягчению правил социального дистанцирования и дополнительному бюджету. Он станет возможен, если до конца года экономика будет расти каждый квартал не менее чем на 0,5%.